Гол Свечникова в овертайме принёс «Каролине» победу над «Питтсбургом»
Роли, США, 5 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.
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Андрей Свечников
В первом периоде нападающие «Питтсбурга» Джейк Гюнцель и Сидни Кросби забросили две шайбы. «Каролина» отыгралась благодаря дублю форварда Джордана Стаала.
Победу «Каролине» принёс гол российского нападающего Андрея Свечникова в овертайме.
На сегодняшний день «Каролина» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 81 очко. «Питтсбург» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 77 очками.
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