Кызыл, , 09:21 — REGNUM В Туве объявили о смягчении антиковидных мер в связи со снижением заболеваемости. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в республике возобновлена работа театров, домов культуры и народного творчества при условии заполнения зала не более 50%.

Тува Krasalp.ru

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При этом главный санврач республики Людмила Салчак предложила увеличить этот показатель до 70%. Кроме того, предложено разрешить заведениям общепита работать до 1 ночи.

«Все перечисленные изменения в режиме работы учреждений и общепита будут действовать с 14 марта, поскольку остается риск массового заражения людей во время праздничных мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню», — добавили в правительстве.