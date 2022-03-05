Ростов-на-Дону, , 09:20 — REGNUM За последние три месяца число желающих служить по контракту в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений и Черноморского флота, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и Ростовской области, возросло на 20% процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) сообщает на сайте Минобороны РФ.

Военнослужащие Дарья Антонова © ИА REGNUM

пресс-служба ЮВО «Воинские коллективы в этом году пополнили более 600 военнослужащих, две трети из которых — из запаса, остальные были переведены из других частей».

Отмечается, что привлекательности службы по контракту способствуют значительный рост общественного престижа военной профессии, оснащённость армии современными вооружениями и техникой, «а также достойное денежное довольствие» военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, в специальной военной операции России на Украине участвуют только офицеры и контрактники.

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