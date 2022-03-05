Москва, 5 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Поставки в Россию товаров южнокорейской компании Samsung приостановлены временно, все приложения и сервисное обслуживание продолжат работать в полном объеме, сообщил ТАСС источник в компании.

Samsung

«Сложившаяся ситуация привела к временному нарушению наших поставок в Россию. В связи с текущими обстоятельствами на поиск решения может уйти некоторое время. Тем не менее мы возобновим стабильную работу как можно скорее. Интернет-магазин и официальные магазины Samsung в России также продолжат свою работу», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что компания продолжит оказывать сервисное обслуживание в полном объеме. Все мобильные приложения и сервисы продолжат работать в штатном режиме.