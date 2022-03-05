Прохладный, Кабардино-Балкария, 5 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии в ночь на 5 марта загорелся магазин на городском рынке в Прохладном. По предварительным данным, горит кровля двухэтажного здания. Есть угроза распространения огня на соседние помещения, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Mchs.gov.ru Пожар

Сообщение о возгорании на территории рынка по улице Гагарина поступило в дежурную службу в 16:10. Прибывшие на место пожарные установили, что горит кровля магазина на площади 150 кв. м. К 08:00 огонь распространился на площадь 900 кв. м. Пожар удалось локализовать. Ему присвоен второй ранг. К тушению огня привлечены 44 человека и девять единиц техники.

«По состоянию на 08:00 площадь пожара на территории рынка составляет 900 кв. м. Тушение пожара производится по двум боевым участкам. В 07:51 пожар локализован. <…> На месте происшествия по рангу пожара №2 работают силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 44 человек и девять единиц техники», — говорится в сообщении спасательного ведомства.