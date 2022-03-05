Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Американские технологические гиганты не ощутят больших потерь, если покинут российский рынок из-за ситуации на Украине. На Россию приходится совсем небольшая доля их прибыли, пишет 5 марта газета Politico со ссылкой на выводы аналитиков.

Apple (сс) John Bragg

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По оценкам экспертов, даже если Apple, Google, Meta и Netflix выведут все свои сервисы с российского рынка, то потеряют в общей сложности примерно 1−2% своей многомиллиардной прибыли. Такие компании легче переживут уход из России, чем предприятия других отраслей. Так, у Amazon в России сейчас присутствуют в основном только сервисы облачного хранения данных.

«Для этих технологических компаний Россия — это как крошки на столе по сравнению со всем пирогом», — считает аналитик инвестиционной компании Wedbush Дэн Ив.

Он полагает, что технологические гиганты США полностью покинут российский рынок, если конфликт на Украине не прекратится. При этом инвесторы будут приветствовать всестороннее отключение России.

Уход из России, говорится в публикации, улучшит имидж американских компаний на Западе. А с финансовой точки зрения такое решение будет для них относительно безболезненным.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США, стран ЕС, Великобритании и других государств заявили о введении санкций против России из-за военной спецоперации на Украине. Многие западные компании стали покидать российский рынок. Российская спецоперация направлена на защиту республик Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины.

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