Бразилиа, , 09:16 — REGNUM В условиях введения западными странами антироссийских санкций, формат работы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может быть изменен. Об этом 5 марта рассказал посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.

БРИКС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Пять стран с собственными идентичностью, большим экономическим и политическим весом соединились, чтобы достичь единых экономических и политических целей. Этот формат активно работает сегодня под китайским председательством. Естественно, что, видимо, в новых условиях и формат будет работать в новых условиях», — приводит его слова РИА Новости.

Помимо того, Лабецкий указал на то, что происходящий в настоящее время международный кризис способствует появлению новых возможностей для сотрудничества стран — участниц БРИКС.

«Мы видим возможности, которые сегодня открываются, для того, чтобы укрепить наше взаимодействие там, где наши интересы совпадают», — пояснил посол РФ.

При этом он рассказал о кратном росте контактов в рамках БРИКС в течение десяти последних лет и о активном инвестиционном сотрудничестве в рамках Нового банка развития организации.

«Более 150 мероприятий по линии различных министерств, ведомств, компаний проходит за год. Хочу особо отметить, что на экономическом треке Новый банк развития (БРИКС — ред.) — это инструмент активного и работающего инвестиционного сотрудничества, и взаимодействия, руководит которым сегодня представитель Бразилии», — добавил Лабецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий рассказал, что в условиях западных санкций против российских банков взаимные симпатии и стратегическое партнерство России и Бразилии будут способствовать тому, что две страны найдут инструменты взаимодействия в сфере финансов и инвестиций.