Пермь, 5 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. От жителей Пермского края в Банк России в 2021 году поступило 3,4 тыс. обращений, связанных с деятельностью финансовых организаций. Это на 20% меньше, чем в 2020 году. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

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Снижение произошло за счет сокращения количества жалоб на кредитные организации. В отношении банков регулятор рассмотрел порядка 2 тыс. обращений от пермяков, что на 34% меньше, чем в 2020 году. Число претензий к предоставлению потребительского сократилось почтив двое, а ипотечного кредитования — на 40%. Пермяки стали реже жаловаться на работу банков по реструктуризации и рефинансированию ранее выданных кредитов.

Вместе с тем наблюдался рост увеличилось количества жалоб в сегменте некредитных финансовых организаций. За 2021 год жители края направили в Банк России 1,1 тыс. таких обращений, что на 22% превышает прошлогодний показатель. На динамику повлиял рост жалоб на микрофинансовые организации — на 30%. Жалобы были вызваны действиями МФО по возврату задолженности. Более чем в три раза выросло количество жалоб на навязывание платных услуг при заключении договора займа. Также чаще жители региона стали на страховые компании. Рост числа таких обращений составил 22%.