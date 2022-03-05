Москва, 5 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Ситуация в московской экономике является нестандартной даже с учётом ранее пережитых кризисов. Об этом 5 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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«Нынешняя ситуация — нестандартная. Она потребует выдержки, мужества и решительных действий», — написал мэр в личном блоге, комментируя решение о создании нового органа — комиссии по повышению устойчивости развития экономики в городе Москве в условиях санкций.

Мэр напомнил об опыте преодоления кризисов 2008—2009, 2014−2015 и 2020 годов.

«Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз», — заверил Собянин.