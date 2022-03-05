Власти Приамурья расширят федеральный пакет мер поддержки бизнеса
Благовещенск, 5 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Амурской области профильные министерства готовятся увеличить объём поддержки региональных предприятий. Меры станут дополнением к федеральному пакету, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 марта в пресс-службе правительства республики.
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Предпринимателям предоставят кредитные каникулы, отменят плановые проверки, уменьшат административную нагрузку. Этот список будет ещё дополнен.
Региональные предложения от предпринимателей анализируются профильными министерствами региона. Решение о том, какие из просьб представителей бизнеса будут реализованы, будет принято на следующей неделе.
Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели Амурской области и уполномоченный по их правам в регионе Борис Белобородов обратились к Василию Орлову с просьбой экстренно ввести ряд мер поддержки бизнеса. В числе предложений — открытие движения по трансграничному мосту Благовещенск — Хэйхэ (Китай).