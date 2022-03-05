Чебоксары, 5 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Чувашии сформировали штаб, который будет заниматься выработкой мер по поддержке устойчивости экономики в условиях санкционного давления. Соответствующее распоряжение подписал 5 марта глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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В состав регионального штаба по поддержке устойчивости экономики вошли 27 человек. Руководить им будет глава республики Олег Николаев, заместителем назначен вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов. Членами штаба являются руководители органов власти, главы муниципалитетов, банкиры, представители торговых сетей, депутаты.

«Установить, что на заседании штаба рассматриваются вопросы, связанные с координацией и принятием согласованных мер по обеспечению финансовой стабильности, устойчивого и бесперебойного функционирования организаций, наличия продовольственных и непродовольственных товаров и недопущению резкого изменения цен», — говорится в распоряжении.

Первое заседание состоится 5 марта.

Олег Николаев выразил уверенность, что санкционное давление — временно и последствия многих санкций «будут в ближайшее время нивелированы».

«Наши западные партнёры через неделю-другую будут сами же искать выходы, чтобы либо отменять ранее введённые санкции, либо искать другие подходы, чтобы самим же не пострадать», — полагает глава Чувашии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Николаев призвал жителей Чувашии не поддаваться панике из-за «информационной атаки» на Россию и ориентироваться на официальную информацию, публикуемую органами власти. Он напомнил, что цель «массированныхатак» — посеять панику.