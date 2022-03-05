Лондон, , 09:10 — REGNUM В Великобритании в графстве Суррей в своем доме был обнаружен мертвым бизнесмен украинского происхождения Михаил Уотфорд (Михаил Толстошея), сообщает The Guardian.

Полиция Великобритании (сс) King's Church International

Полиция считает его смерть «необъяснимой», но при этом ничего подозрительного пока не выявила.

В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование гибели мужчины.

Михаил Толстошея родился на Украине в 1955 году. После распада СССР он переехал в Великобританию, где изменил свою фамилию. Уотфорд занимался продажей нефти и газа.