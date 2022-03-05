Лондон, 5 марта 2022, 09:10 — REGNUM В Великобритании в графстве Суррей в своем доме был обнаружен мертвым бизнесмен украинского происхождения Михаил Уотфорд (Михаил Толстошея), сообщает The Guardian.
Полиция считает его смерть «необъяснимой», но при этом ничего подозрительного пока не выявила.
В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование гибели мужчины.
Михаил Толстошея родился на Украине в 1955 году. После распада СССР он переехал в Великобританию, где изменил свою фамилию. Уотфорд занимался продажей нефти и газа.