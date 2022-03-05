Владивосток, 5 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Во Владивостоке завершилось строительство 25-этажного дома комфорт-класса — жилой комплекс «Дом на Бульваре» построен резидентом свободного порта Владивосток и уже прошел проверки и введен в эксплуатацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Пресс-служба Минвостокразвития Новострой во Владивостоке

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Компания ООО «Специализированный Застройщик «Дом на Бульваре», входящая в Группу Компаний «Жилкапинвест», построила комплекс с применением мер господдержки. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект вложено 808 млн рублей инвестиций.

Дом в 25 этажей рассчитан на 435 квартир и 143 парковочных места. Он расположен в лесопарковой зоне в распаде сопок. Общая площадь застройки — 18,9 тыс. квадратных метров. Одно-, двухкомнатные и квартиры-студии от 25 кв. метров можно приобрести от 111 тыс. рублей за кв. метр. Первые жильцы уже получили ключи от своих квартир.

ЖК разработан с учетом высокой сейсмичности Приморского края и построен с применением современных технологий и высококачественных материалов.

«Дом на Бульваре» — это доступное жилье комфорт-класса в активно развивающемся районе столицы Приморского края — «Зеленый угол». Жилой комплекс окружен развитой инфраструктурой. В микрорайоне уже построен детский сад, в шаговой доступности есть школа. В проекте нам удалось создать комфортные условия для жизни в современном городе, сохранив близость к природе. Одной из особенностей жилого комплекса является его яркий внешний вид. Надеемся, что красивый разноцветный фасад «Дома на Бульваре» будет радовать горожан», — рассказал руководитель управления ГК Жилкапинвест Роман Булатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие два года в России спрос на загородную недвижимость и земельные участки будет оставаться высоким, заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.