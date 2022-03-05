Казань, , 09:10 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

«Авангард» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Авангарда» дубль оформил нападающий Никита Сошников. Ещё по шайбе забросили Корбан Найт, Иван Телегин и Павел Дедунов.

В составе «Ак Барса» отличились форварды Эрик Фер и Михаил Глухов.

Таким образом, «Авангард» ведёт в серии со счетом 2:0. Следующий матч пройдёт 6 марта в подмосковной Балашихе.

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