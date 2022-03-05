Москва, 5 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Москве создаётся комиссия по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций, сообщил 5 марта мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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Мэр рассказал, что в 2021 году в Москве зафиксирован рекордный рост промышленности и инвестиций, по итогам двух месяцев 2022 года экономическая активность продолжилась.

«Тем не менее очевидно, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами», — написал он.

Собянин проинформировал, что в сложившихся условиях принял решение о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики в городе Москве в условиях санкций. Новым органом он будет руководить лично.