В Башкирии создали региональный штаб по оказанию поддержки жителям Донбасса
Уфа, 5 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров возглавил региональный оперативный штаб по оказанию поддержки жителям Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
Pravitelstvorb.ru
Радий Хабиров
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Соответствующее распоряжение глава региона подписал 4 марта.
Отмечается, что в состав оперативного штаба вошли члены республиканского правительства, главы ведомств и министерств, сотрудники администрации главы региона. Возглавил штаб глава Башкирии Радий Хабиров.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Башкирии в Донбасс отправили грузовики с гуманитарной помощью.