Уфа, 5 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров возглавил региональный оперативный штаб по оказанию поддержки жителям Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Pravitelstvorb.ru Радий Хабиров

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Соответствующее распоряжение глава региона подписал 4 марта.

Отмечается, что в состав оперативного штаба вошли члены республиканского правительства, главы ведомств и министерств, сотрудники администрации главы региона. Возглавил штаб глава Башкирии Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Башкирии в Донбасс отправили грузовики с гуманитарной помощью.