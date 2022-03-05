Бразилиа, , 09:06 — REGNUM В условиях западных санкций против российских банков взаимные симпатии и стратегическое партнерство России и Бразилии будут способствовать тому, что две страны найдут инструменты взаимодействия в сфере финансов и инвестиций. Об этом 5 марта рассказал посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.

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«В экономической жизни и взаимные симпатии, которые существуют между нашими странами, и отношения стратегического партнёрства, я уверен, позволят нам найти новые инструменты двухстороннего взаимодействия в финансовой и инвестиционной сфере», — приводит его слова РИА Новости.

Также глава российской дипмиссии указал на то, что вводимые западными странами односторонние и незаконные санкции, являются вызовом для экономически связанных России и Бразилии.

«Ответ, нейтрализующий этот вызов (санкции Запада российских финансовых институтов — ред.), может быть найден только в совместных действиях противников пути санкций — тех, кто намерен поддерживать всё, что уже сделано в интересах двух наших народов, двух наших экономик и производителей, будь то российские производители удобрений или бразильские производители сельхозпродукции», — добавил Лабецкий.

При этом он уточнил, что в этих условиях схемы оплаты должны предусматривать попытки западных банков блокировать их на фоне санкций. Помимо того, посол РФ пояснил, что Россия и Бразилия намерены сохранить существующие торгово-экономические и инвестиционные связи, в числе которых особое место у поставок российских удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вашингтон и Хельсинки намерены запустить процесс, который будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран в области безопасности.