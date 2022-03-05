Улан-Удэ, , 09:05 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Все скончавшиеся были старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Всего к настоящему времени жертвами COVID-19 стали 2880 человек. Общее число случаев инфицирования достигло 127 241, 45% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки диагноз подтвердился у 731 человека.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 658 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели после COVID-19 611 человек. Таким образом, всего к настоящему времени коронавирус побороли 101 053 жителя республики.