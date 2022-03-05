Ракитянский район, Белгородская область, 5 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Нескольких десятков жилых домов остались без отопления и газоснабжения в результате аварии на газопроводе в Ракитянском районе ночью 5 марта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Pavel Starikov Газовая развязка

Глава региона отметил, что ночь прошла спокойно, за исключением «происшествия».

"Транспортное средство механически повредило газопровод. Произошло отключение нескольких десятков жилых домов. Администрация района оперативно оказала помощь. Там, где была необходимость, доставили электрические обогреватели. Буду контролировать эту ситуацию», — написал губернатор.

До середины 5 марта энергетики обещают завершить все восстановительные работы.