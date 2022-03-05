Ханты-Мансийск, , 09:04 — REGNUM В Югре увеличены нормативы предельной стоимости путёвок для детей, которые приобретаются за счёт бюджета ХМАО. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

В летнем детском лагере отдыха 40.мвд.рф

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Нормативы предельной стоимости бюджетных путёвок увеличены на 30%.

Теперь норматив составляет 1730 рублей 72 копейки, если ребёнок отдыхает в пределах Югры. Ранее он составлял 1358 рублей 71 копейку в день. На отдых ребёнка за пределами ХМАО будут тратить из бюджета 2045 рублей 42 копейки. Прежде было 1605 рублей 76 копеек.