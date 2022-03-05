Уфа, , 09:04 — REGNUM Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Игроки «Салавата Юлаева» Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили нападающие Глеб Кузьмин, Сергей Шмелёв, Александр Кадейкин и Алексей Пустозёров. У «Сибири» отличились защитник Илья Морозов и форвард Валентин Пьянов.

Таким образом, «Салават Юлаев» ведёт в серии со счетом 2:0. Следующий матч пройдёт 6 марта в Новосибирске.

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