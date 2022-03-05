Абакан, , 09:04 — REGNUM В Хакасии жертвами COVID-19 стали ещё пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в республиканском правительстве, ссылаясь на данные оперштаба.

Аппарат ИВЛ Irkobl.ru

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Скончались три женщины (38 лет, 44 года, 81 год) и двое мужчин (37 лет, 75 лет).

С начала 2022 года в Хакасии умерли 258 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 326 носителей коронавируса, выздоровели 739 человек.

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