Чита, 5 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского края обнародовала результаты работы по проведению антикоррупционной экспертизы и оценке правовых актов в сфере противодействия коррупции. Подробности сегодня, 5 марта, сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

(сс) sajinka2 Коррупция

Всего в 2021 г. в Забайкалье прокуроры провели антикоррупционную экспертизу 31,1 тыс. нормативных правовых актов и их проектов, из которых в 1,8 тыс. выявлены коррупциогенные факторы. Как правило, к таким факторам относились отсутствие или неполнота административных процедур, нарушение компетенции органов государственной власти и местного самоуправления, выборочное изменение объема прав, а также широта дискреционных полномочий.

К примеру, прокуратура Карымского района внесла в органы местного самоуправления 6 требований на порядки размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальных сайтах ОМСУ.

Данные акты не предусматривали размещение на официальном сайте сведений о цифровых финансовых активах, цифровой валюте, что свидетельствует о наличии коррупциогенного фактора — отсутствие или неполнота административных процедур. Требования прокуратуры удовлетворены.

На основании законодательной инициативы регионального надзорного ведомства в целях недопущения возникновения конфликта интересов Законодательное Собрание Забайкальского края 14 декабря 2021 г. приняло Закон № 1990-ЗЗК «О внесении изменений в часть 1 статьи 21 Закона Забайкальского края «О статусе депутата Законодательного Собрания Забайкальского края».

Изменениями установлен запрет для депутатов на привлечение ими в качестве помощников лиц, состоящих с ними в близком родстве или свойстве (родителей, супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей супругов и супругов детей).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года выяснилось, что далеко не все сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю и его подразделений оказались честны при указании полученных доходов. А некоторые и вовсе не стали заполнять декларацию.

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