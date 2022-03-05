Владивосток, 5 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Неизвестный сообщил о «минировании» самолета Boeing, вылетевшего из Владивостока в Москву, сообщили в аэропорту Владивостока.

Самолет

Ранее в соцсетях появилась информация, что борт Владивосток — Москва, вылетевший в Москву в 9:20 (02:20 мск), «заминировали». На борту находились 400 пассажиров.

«Информацию подтверждаем», — сообщили РИА Новости в воздушной гавани.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта во Владивостоке по учреждениям образования и ТЦ вновь прокатилась волна «минирований».

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