Екатеринбург, 5 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге мужчина избил сотрудника полиции. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Уголовное дело

Инцидент произошел 3 марта 2022 года возле городской администрации. Свердловчанин 1994 года рождения применил силу в отношении сотрудника УМВД России по Екатеринбургу.

По факту произошедшего проводится проверка. Возбуждено уголовное дело, сообщил помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. Свердловчанина подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Свою вину мужчина признал. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM мужчину задержали во время одной из акций протеста. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, местный чиновник проигнорировал требования полиции разойтись и набросился на сотрудника.