Москва, 5 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Москве капитальный ремонт по новому стандарту одновременно проходит в более чем 50 городских поликлиниках. Обновленные поликлиники откроются уже в 2022 году, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Поликлиника в Москве

Около 1,5 млн жителей столицы получат обновленные поликлиники в шаговой доступности около дома. В ходе капремонта все здания поликлиник приводят к единому стандарту.

На сегодняшний день обновлены по новому московскому стандарту и принимают пациентов более 30 городских поликлиник. Планируется, что за пять лет обновят почти половину амбулаторного фонда Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт городских поликлиник начался в Москве в 2020 году.

Читайте подробнее: В 2020 году капремонт начнётся в 50 поликлиниках Москвы