Москва, , 08:59 — REGNUM Череповецкая «Северсталь» одержала победу над московским «Динамо» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

«Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе «Северстали» дубль оформил нападающий Даниил Вовченко. Ещё по шайбе забросили Йоонас Няттинен и Дмитрий Моисеев.

В составе «Динамо» точными бросками отметились форварды Дмитрий Рашевский, Антон Ведин и Вадим Шипачёв.

Таким образом, «Северсталь» ведёт в серии со счетом 2:0. Следующий матч пройдёт 6 марта в Череповце.

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