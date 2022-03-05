Владивосток, 5 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Задержанный во Владивостоке украинский моряк Вадим Игнашов, подозреваемый в экстремизме, отправлен в СИЗО на два месяца, сообщил «Интерфакс».

Экстремизм.рф Оглашение приговора

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Возбуждено уголовное дело по статье публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, с использованием интернета.

Игнашову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца

Украинский моряк 1997 года рождения, родом из Херсона.

Как сообщало ИА REGNUM, член экипажа судна МSC RICARDA, гражданин Украины Вадим Игнашов задержан во Владивостоке по подозрению в публичных призывах к экстремистской деятельности.