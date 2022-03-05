Чебоксары, 5 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Алатыре перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в убийстве супруги и расчленении тела. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Фигурантом уголовного дела стал 30-летиний житель Алатыря. По данным следствия, преступление было совершено 22 декабря 2021 года в гостях у родственников в Алатыре, на тот момент обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители считают, что из-за ревности он не менее 45 раз ударил топором свою 30-летнюю супругу, которая скончалась на месте происшествия от полученных ранений.

«Он отчленил фрагменты тела, сложил их в пакеты и в тот же день, вырубив прорубь, утопил их в Суре», — считают правоохранители.

В надзорном ведомстве отмечают, что обвиняемый признал вину, в настоящее время он находится под стражей. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Дело рассмотрит Алатырский районный суд.

Отметим, что ранее резонансное преступление, где убийцей стал муж, было совершено в Чувашии 8 сентября 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, ранее судимый за убийство двух человек рецидивист задушил супругу, а труп вывез в чемодане «на такси до кольца в районе Чебоксарского залива, затем донёс до лесопосадки и закопал». В июле 2019 года преступник получил 15 лет колонии.

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