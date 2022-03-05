Пекин, , 08:54 — REGNUM Новый посол Соединенных Штатов Николас Бернс прибыл в Китай. Об этом 5 марта сообщает посольство США в Пекине на своей странице в китайской соцсети WeChat.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Посол Николас Бернс прибыл в Китай с группой сотрудников американской миссии и их семьями», — говорится в сообщении.

При этом американский Сенат утвердил кандидатуру нового посла США в КНР еще в декабре минувшего года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что обвинения Вашингтона в адрес властей Китая в бездействии в ситуации с кризисом вокруг Украины являются попыткой уйти от собственной ответственности за этот кризис.