Санкт-Петербург, 5 марта 2022, 08:51 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе СКА дубль оформил нападающий Андрей Кузьменко. Ещё одну шайбу забросил защитник Мэт Робинсон. У «Динамо» отличился форвард Денис Мосалёв.
Таким образом, СКА ведёт в серии со счетом 2:0. Следующий матч пройдёт 6 марта в Минске.
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