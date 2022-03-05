Санкт-Петербург, , 08:51 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Игрок команды СКА Андрей Кузьменко Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе СКА дубль оформил нападающий Андрей Кузьменко. Ещё одну шайбу забросил защитник Мэт Робинсон. У «Динамо» отличился форвард Денис Мосалёв.

Таким образом, СКА ведёт в серии со счетом 2:0. Следующий матч пройдёт 6 марта в Минске.

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