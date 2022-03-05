СКА одержал вторую победу над минским «Динамо» в серии плей-офф КХЛ
Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко
В составе СКА дубль оформил нападающий Андрей Кузьменко. Ещё одну шайбу забросил защитник Мэт Робинсон. У «Динамо» отличился форвард Денис Мосалёв.
Таким образом, СКА ведёт в серии со счетом 2:0. Следующий матч пройдёт 6 марта в Минске.