Сеул, 5 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. 5 марта Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Южной Кореи осудил новый ракетный пуск КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Известно, что экстренное заседание совета под председательством главы Управления национальной безопасности администрации президента Со Хуна состоялось вскоре после того, как стало известно о том, что Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету средней дальности.

Участники заседания заявили, что неоднократные запуски баллистических ракет нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, мир и стабильность на Корейском полуострове. Они также призвали Пхеньян «немедленно прекратить действия, вызывающие напряженность».

Как сообщало ИА REGNUM, из окрестностей северокорейского Пхеньяна был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты средней дальности в сторону Японского моря.

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