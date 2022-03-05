Хабаровск, , 08:58 — REGNUM Заявка Хабаровского края на предоставление субсидии из федерального бюджета на софинансирование краевой программы развития промышленного производства одобрена — регион получит 80 млн рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Промышленность

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Субсидия позволит предоставлять предприятиям займы на организацию производства гражданской продукции и привлечь в экономику края до 1 млрд рублей инвестиций.

«Мы предлагаем льготные условия софинансирования проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности. Это проекты по техническому перевооружению, по разработке и внедрению на предприятиях наилучших доступных технологий, а также по производству новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом», — рассказал директор регионального Фонда развития промышленности Александр Шаповалов.

Отмечается, что в фонде действует пять программ финансирования. На рассмотрении находится семь заявок. При поддержке фонда реализуются проекты в Хабаровске, Советской Гавани, Амурске, Николаевске-на-Амуре и в нескольких муниципалитетах края.

Как сообщало ИА REGNUM, все льготные программы для бизнеса намерено сохранить правительство Самарской области.