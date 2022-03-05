Уфа, , 08:53 — REGNUM Около 1,5 тысяч туристов из Башкирии остаются за границей. Об этом сообщает пресс-служба центра управления регионом.

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Сообщается, что домой уже вернулись 300 туристов из Башкирии. При этом за рубежом остаются еще порядка 1,5 тысяч жителей, которые задержались в результате отмены авиарейсов. Есть и самостоятельные путешественники.

Отмечается, что на южных курортах России отдыхает около 150 тысяч россиян, в том числе порядка 25 тысяч организованных туристов. В том направлении временно приостановили работу 11 аэропортов.

Сотрудники центра управления республикой напоминают гражданам, которые находятся на отдыхе в России или за границей, что им необходимо обратится к своему туроператору либо к представителям авиакомпании (в консульство России в стране пребывания), а также зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил помочь туристам вернуться домой.