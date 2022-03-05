Барнаул, 5 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 5 марта 2022 года за сутки выявлены 1530 новых носителя (на 152 человека меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 10 776 до 7178 (на 3598 менье, чем сутками ранее).

Антон Подгайко ИА REGNUM На кладбище

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 30 544 (на 149 за сутки) и 197 667 (на 1164 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 521 (-2 за сутки). Из них 175 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9547 человек, причём 32 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 2391 жителя края (-86 за сутки).

Кроме этого, 209 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+14 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 31 240 зараженных коронавирусом (+403 за сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 244 302 человека, выздоровели 216 617 человек (+2468 за сутки).

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