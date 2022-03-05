Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Группа американских сенаторов, представляющих обе партии (демократов и республиканцев) предложила президенту США Джо Байдену ускорить поставки Польше крупной партии американских танков Abrams. Обращение сенаторов было направлено президенту 4 марта.

Танки M1 Abrams в Польше 7th Army Joint Multinational Training Command

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В документе, который цитирует РИА Новости, приветствуется принятое Белым домом решения «одобрить продажу 250 основных боевых танков M1A2 SEPv3 Abrams на общую сумму около шести миллиардов долларов» Польше, которая является «важнейшим союзником» США по НАТО.

из обращения сенаторов президенту Байдену «Мы просим вас немедленно поручить госдепартаменту и Пентагону принять все возможные шаги, чтобы ускорить поставки этих танков и иного военного оборудования Польше в максимально возможной степени».

Авторы обращения утверждают, что форсирование поставок Польше «наиболее передового и высокотехнологичного вооружения» необходимо в связи с «быстрорастущей угрозой, исходящей от Российской Федерации».

По мнению американских законодателей, повышение боеспособности польских сухопутных войск «в более широком смысле усилит коллективный оборонный потенциал НАТО» и станет «мощным сдерживающим фактором» против дополнительных российских вторжений в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, спецслужбы США и Британии активно перебрасывают иностранных боевиков и оружие на Украину через территорию Польши.

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