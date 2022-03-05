Барнаул, , 08:45 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 5 марта 2022 года вакцинированы 1 361 612 человека (+2130 за сутки).

Вакцинация Yarregion.ru

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Из общего числа привитых 52 874 жителей региона получили первую прививку (+31 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 217 847 (+1552 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 90 891 ревакцинированном (+547 за последние сутки).

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