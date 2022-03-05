Ульяновск, 5 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области обновили данные по уровню коллективного иммунитета от COVID-19. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По данным на 4 марта, в регионе прививку от ковида в Ульяновской области сделали 689 658 жителей, в том числе завершили вакцинацию (то есть укололись двумя компонентами) — 663 836 человек.

В настоящее время коллективный иммунитет от COVID-19 в Ульяновской области оценивается на уровне 63,7%. Отметим, что на 18 февраля уровень коллективного иммунитета составлял, по оценке федерального оперштаба, 66,4%, на 25 февраля — 65,6%.

Напомним, что за 4 марта в Ульяновской области предварительно подтверждено 1465 случаев заражения коронавирусом, что на 7,63% (-121) меньше, чем выявлено 3 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 175 493 случая заражения коронавирусом, выздоровели 158 534 человека, умерли 4378 ковид-больных.