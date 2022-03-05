Тбилиси, , 08:42 — REGNUM Нельзя допускать в Грузии дискриминацию российских граждан. Об этом заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

«Дискриминация людей по этническому признаку — неслыханное явление для цивилизованного мира. С таким подходом мы не станем членом Евросоюза. Кроме того, это не является частью грузинской культуры», — сказал Кобахидзе.

Он обвинил тех, кто совершает нападки на граждан РФ, в «отвращении» к грузинской культуре. Политик также отметил, что подобное поведение противоречит государственным интересам Грузии.

Лидер «Мечты» обвинил в разжигании межнациональной розни партию «Единое национальное движение» (ЕНД), основанную бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Кобахидзе также отметил, что это может навредить самим грузинам. Он напомнил, что на территории России проживет порядка 800 тыс. грузин, а также еще 10 тыс. живут в Абхазии и Южной Осетии.

Стоит отметить, что после начала Россией спецоперации на Украине по защите Донбасса партия ЕНД начала требовать от грузинских властей занять максимально жёсткую позицию в отношении Москвы. Когда Тбилиси не присоединился к санкциям против России, «националы» и их союзники начали проводить антироссийские митинги.

Читайте ранее в этом сюжете: «Банк Грузии» пытается заставить граждан России осудить политику Москвы