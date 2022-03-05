Биробиджан, 5 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. События на Украине стали ответной реакцией России на фашистский режим, считает казак городского казачьего общества «Тихонькая» в Еврейской автономии Константин Фырков. Он высказал мнение, что фактически соседи продвигали русофобию, а западные страны её поддерживали.

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«В поддержку нашего президента Владимира Путина я хотел бы сказать так: зарубежные страны имеют уши — и не слышат. Это свойственно всем временам! События на Украине — это ответная реакция на развивающийся русофобский и фашистский режим, который поддерживают англосаксы и другие страны… Не хотят понимать, не хотят слушать. Что делать — сами виноваты», — отметил Константин Фырков.

Он обратил внимание на то, что долгое время страны Евросоюза игнорировали требования России предотвратить нарушение Украиной международных конвенций. Казак считает, что в 2014 году жителям ЛНР и ДНР навязали власть Украины, обозвали их сепаратистами и террористами.

«Такое отношение, конечно, никто не стерпит. Мирно жить хочется всем, каждому из нас — в доброте и здравии. Я поддерживаю Владимира Путина в решении признать ЛНР и ДНР отдельными республиками», — отметил представитель казачьего сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, важно не допускать геноцида людей, заявил казак станичного казачьего общества «Надёжное» Биробиджанского района ЕАО Михаил Дедешко. Он подчеркнул, что к спецоперации России по просьбе ДНР и ЛНР все казаки относятся одинаково и поддерживают руководство страны.