Ставрополь, 5 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Ставропольском крае приняты решения об отмене ряда ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Конкретно, какие из ограничений отменят, будет определено в соответствующем указе губернатора края Владимира Владимирова. Об этом сам глава региона сообщил на своей странице в соцсети Instagramпо итогам состоявшегося 4 мартакоординационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Stavregion.ru Владимир Владимиров

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Владимиров отметил, что на Ставрополье ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшается, снижается потребность в госпитализации пациентов с ковид. При этом полностью отказываться от ограничительных мер краевые власти не планируют.

«Мероприятия по эпидпрофилактике сохраняются — масочный режим, температурный контроль в организациях общественного пользования, противокоронавирусная обработка помещений в учебных учреждениях», — написал губернатор в Instagram.

Он пообещал в кратчайшие сроки выпустить новый нормативный акт, в котором будут определены достаточные меры по ограничению распространения коронавирусной инфекцией.