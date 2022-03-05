Саратов, , 09:33 — REGNUM В Саратове 5 марта в связи с погодными условиями приостановлено движение троллейбусов. Об этом сообщает городская администрация.

Обледенение

«В связи с нестандартными погодными условиями по состоянию на 07:00 часов в Саратове временно приостановлено движение троллейбусов №2, №2а, №7», — информирует мэрия.

Из-за сильного обледенения контактной сети также не ходит маршрут №109 в Энгельсе.

По прогнозам синоптиков, до конца суток 5 марта, ночью и утром 6 марта местами по Саратовской области ожидается отложение сильного гололеда диаметром 20 мм и более. Днем 5 марта пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные. Ветер северо-западный 7−12 м/с, порывам до 16−21 м/с. Температура воздуха составит +1…—4 °C.

Ночью утром 6 марта возможны небольшие осадки, в отдельных районах Левобережья умеренные. Температура воздуха составит —5…—10 °C, при прояснении до 15 градусов мороза. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Днем столбики термометров будут колебаться от —4 до — 9 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Башкирии ожидается мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, метель, на дорогах могут образовываться снежные заносы, снежный накат, гололедица. Утром и днем сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью может опуститься до — 8 °C, днем может потеплеть до +2°С.

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