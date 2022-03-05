Владивосток, , 08:47 — REGNUM В Приморье в связи с экономической и внешнеполитической обстановкой процентные ставки по госпрограммам не повысились. Жилищный кредит по «дальневосточной ипотеке» оформляют по ставке до 2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 марта в пресс-службе правительства края.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

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На 3 марта приморцам выдан 10 491 льготный кредит на сумму 44,7 млрд рублей. Приморье остается лидером среди регионов Дальнего Востока.

Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, повышение ключевой ставки, и вместе с ней двукратное увеличение ставок по ипотеке приведёт к снижению спроса на покупку недвижимости, считает директор компании Жилфонд Александр Чернокульский.