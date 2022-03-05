Москва, , 08:39 — REGNUM В субботу, 5 марта, в столице России ожидается облачная погода, местами небольшой снег, температура воздуха в городе составит около 0 °C. Об этом 5 марта рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам синоптика, которые приводит РИА Новости, 5 марта на погоду в Москве окажет влияние северо-западная периферия далекого циклона.

«Погода будет преимущественно облачная, местами пройдет небольшой снег. Днём в Москве около нуля, в Подмосковье — от минус 2 до плюс 2 градусов. Ветер северный 5−10 метров в секунду, порывистый», — сказал он.

Также Леус уточнил, что атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 мм рт. столба, что несколько ниже нормальных значений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в субботу, 5 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −2… −0 °C.