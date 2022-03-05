Пекин, 5 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Власти Китая ожидают, что уровень инфляции в 2022 году составит около 3%, а уровень безработицы — около 5,5%. Эти данные есть в докладе, распространённом 5 марта на открытии 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва.

Scmp.com Юань

В докладе говорится, что доходы населения в целом будут увеличиваться «соразмерно с ростом экономики». Рост индекса потребительских цен предполагается на уровне примерно 3%.

Ключевой показатель уровня инфляции — индекс потребительских цен (CPI) в 2020 году составил в Китае 2,5%, а в 2021 году — 0,9%.

В текущем году китайские власти планируют создать около 11 млн новых рабочих мест и тем самым удержать уровень безработицы в пределах 5,5%. Подчёркивается, что руководство страны намерено «повышать качество и эффективность политики приоритетного обеспечения занятости».

В 2021 году в городах Китая насчитывалось 5,1% безработных. За 12 месяцев было создано 12,69 млн новых рабочих мест. Целевые темпы роста экономики КНР на текущий год — 5,5%.

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