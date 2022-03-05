Якутск, , 08:32 — REGNUM Указ об отмене QR-кодов о вакцинации от COVID-19 для посещения общественных мест подписал глава Якутии Айсен Николаев. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Жителям Якутии больше не придётся предъявлять QR-коды вакцинированного или переболевшего, отрицательный ПЦР-тест при посещении общественных мест», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что теперь QR-код или отрицательный ПЦР-тест нужен будет только при посещении массовых мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва заявил, что Китай является страной, предоставляющей наибольшее количество вакцин против COVID-19 во всем мире.