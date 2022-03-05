Ульяновск, , 08:31 — REGNUM В Ульяновской области снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации ведомства, за последнюю неделю, с 26 февраля по 4 марта, официально выявлено 12 647 носителей SARS-CoV-2, в том числе 4 марта — 1465 случаев. Суточный прирост снизился на 7,63%: напомним, что 3 марта было подтверждено 1586 случаев заражения коронавирусом, что на 121 больше, чем выявлено 4 марта.

Всего в Ульяновской области сделано 1 897 698 лабораторных исследований на коронавирус. В том числе за последнюю неделю обследованы 25 666 человек, проведён 26 071 тест на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в период пандемии основная нагрузка легла на поликлиники, в результате в Ульяновской области перестроена работа телемедицинского центра, созданы дистанционные call-центры в больницы, а из-за роста обращений в регистратуры разработан чат в приложении Telegram.