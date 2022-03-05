Сеул, , 08:30 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провёл 5 марта телефонные переговоры с американским коллегой Сон Кимом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

По их словам, представители двух стран осудили очередной ракетный запуск КНДР, нарушающий резолюции Совета Безопасности ООН, а также договорились укрепить сотрудничество с целью недопущения обострения ситуации на Корейском полуострове.

По данным южнокорейских военных, из окрестностей северокорейского Пхеньяна был произведен запуск, предположительно баллистической ракеты средней дальности в сторону Японского моря.

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