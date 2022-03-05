Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили ракетный запуск КНДР
Сеул, 5 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провёл 5 марта телефонные переговоры с американским коллегой Сон Кимом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, представители двух стран осудили очередной ракетный запуск КНДР, нарушающий резолюции Совета Безопасности ООН, а также договорились укрепить сотрудничество с целью недопущения обострения ситуации на Корейском полуострове.
По данным южнокорейских военных, из окрестностей северокорейского Пхеньяна был произведен запуск, предположительно баллистической ракеты средней дальности в сторону Японского моря.
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